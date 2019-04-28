〈北部〉20年付174億 桃園垃圾處理委外合約將到期

2019-04-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市目前委託欣榮公司處理垃圾，當初是以BOO方式（投資建設—營運—擁有）興建焚化爐，雙方於二○○一年十月簽定合約，預計二○二一年十月到期，總計廿年市府支付高達一七四億餘元，議員痛批這樣的合約如同「馬關條約」，要求市府環保局重新議約時，要堅守立場、勿重蹈覆轍；環保局表示，合約還有二年多到期，市府已邀請專家學者成立議約小組與欣榮公司展開談判，務求新約價格合理、符合市場行情。

當初垃圾量大 契約量訂太高

環保局表示，當初合約要求日處理量不得低於一千兩百噸，而每噸垃圾要支付興建成本及操作費用共二一四九元，這是因當時桃園垃圾量非常大，原本縣府要在南、北區各蓋一座焚化爐，沒想到垃圾減量推廣成果佳，全市垃圾量降至每天八、九百噸，最後連北區焚化爐都不蓋了，但契約已經簽訂，為了不浪費契約量，環保局甚至把原本在掩埋場的垃圾挖出來焚燒，另外，焚化爐歲修期間的垃圾，也用暫時堆置方式處理。

重新議約作業 將爭取更好條件

環保局說，議約小組已和欣榮公司進行議約作業，目前雙方對於後續履約的權利義務已有共識，會以更好的續約條件、完善的服務及合理的價格為目標，並依「政府採購法」進行議約作業，未來議約會考量現有垃圾量來訂定，另當初是以BOO方式興建，政府要補助興建費用，如今重新議約，這些費用也都是談判的重點。

綠議員：費用夠蓋3座焚化爐

民進黨議員黃景熙說，當初的合約規定，扣掉焚化爐兩個月歲修，桃園每年至少要提供卅七萬二千三百噸垃圾給欣榮焚化爐燃燒，且市府還要補貼欣榮興建費用每公噸一五九九元，另支付操作營運費用每公噸五五○元，總計廿年支付高達一七四億餘元，而當初焚化爐興建費用也不過五十億元左右，支付的費用興建三座焚化爐都綽綽有餘，這樣的合約與喪權辱國的馬關條約有何不同，希望市府重新議約時要堅守立場，不要重蹈覆轍。

藍議員：市府談判要有備案

國民黨議員黃婉如說，當初欣榮是以BOO方式興建日處理量一千兩百噸的焚化爐，另同意欣榮增加一五○噸的容量收取事業廢棄物，雙方合約預計於二○二一年十月到期，屆滿後焚化爐仍屬欣榮公司所有，目前桃園每天垃圾量約八、九百噸，要找到這麼大處理能量的垃圾處理場所並不容易，建議市府與欣榮公司談判要有備案，以免被牽著鼻子走。

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