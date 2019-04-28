〈中部〉《台中》把「紅樓」蓋回來 一中校慶募1680萬

2019-04-28

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中一中昨歡慶學校一○四週年校慶，校方與校友攜手啟動象徵一中精神的紅樓重建募款計畫，預計籌募三億餘元，「把紅樓蓋回來」首日即獲回響、募得一六八○萬元。大肚追分國小昨日也歡慶百年校慶，找回五代同是追分人的校友回娘家，一同見證喜事。

台中一中指出，一中紅樓在一九一七年啟用，學校發展到一九七○年時，為增加師生活動空間、拆除紅樓，改建現今的莊敬樓，多年來消失的紅樓始終是一中舊校友難忘的回憶與遺憾。

自籌3億元 校友鄭明權捐千萬

台中一中與校友總會成立紅樓重建促進委員會，昨日在校慶典禮中啟動重建募款計畫，台中一中校長陳木柱表示，莊敬樓重建已爭取到市府三億餘元補助，另將自籌三億餘元重建紅樓，包括重建委員會主委、校友鄭明權捐一千萬元等，首日共募得一六八○萬元。

陳木柱說，因莊敬樓使用已近五十年，學校爭取改建，原希望把紅樓意象注入新改建大樓中，但屢有校友建議不如把紅樓蓋回來，更有畢業校友四兄弟捐紅樓模型給母校盼重建。

追分國小過生日 一家四代回母校

追分國小舉行百年校慶活動，百年樹人，有不少三代同堂、四代同堂校友。學校昨天特別安排五代都念追分國小的八十八歲陳李秀娥和子孫一同出席。

陳李秀娥是第二代，昨天帶著兒子、孫子、曾孫共四代一同出席，若加上已過世的爸爸、五代都念追分，阿嬤驕傲地說，她的兒子念追分是台大，媳婦也是台大，孫子也是台大；有人高喊「追分成功啦」，替校慶增添喜氣。

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