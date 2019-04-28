〈中部〉長福國小高年級生 登上合歡北峰

2019-04-28

〔記者陳鳳麗／國姓報導〕南投縣國姓鄉長福國小六年級學生，成功登上合歡東峰和北峰。學生經三個多月的訓練和準備，六年級東峰和北峰都順利登頂，五年級首日則改沿途賞花不登頂，隔日登合歡北峰因調整好體能後成功登頂。

國姓鄉長福國小廿五、廿六日安排五、六年級學生登合歡東峰和北峰，學生為了該冒險課程，做了很久的訓練，包括：每週每人要跑步合計十公里，每次跑步持續三十分鐘，背背包爬學校後山，假日還要師生登小山走兩小時。

廿五日登合歡東峰，因坡度較陡，五年級學生體能還未調整好，團隊決定改沿途賞花而不登頂，六年級畢業生則順利登上標高三二二一公尺的頂峰。

隔日五年級學生鬥志高昂，且合歡北峰雖比東峰高一公尺，但坡度較緩，五、六年級學生全部成功登頂。

校長黃彥超表示，此次兩天的課程，指導員教孩子使用指北針和地圖判讀，此外還傳授單日領隊技能、登山行進技巧、無痕山林準則、迷途與失溫預防處理、基礎野外醫學、團體領導與動能、時間管理等，是一次充實的山林教育。

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