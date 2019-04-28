〈中部〉自費預付疫苗 新泰宜醫院受理退費

2019-04-28

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉新泰宜婦幼醫院暫停營運，因無法提供醫療服務，導致自費且已預付接種人類乳突病毒（HPV）疫苗的民眾，面臨求償無門的窘境，衛生局主動與該院相關主管協商後，院方才同意退費。

新泰宜婦幼醫院因爆發上億元財務危機，包括醫護人員在內三十四名員工，也被積欠約兩個月薪資，員工從二十四日起展開「集體不到班」行動，要資方能儘速償還積欠他們的薪資，卻因此讓預付費接種疫苗的民眾權益受損。

南投縣衛生局長黃昭郎指出，共有十三位民眾向該院申請自費接種人類乳突病毒的疫苗，且預付每劑五千元的款項，經介入協調後，院方同意退費。

新泰宜婦幼醫院自費疫苗退費區分兩個時段，上班時間（上午八時至下午五時前）可電洽049-2227787分機1002劉小姐；下午五時至晚上九時可電洽049-2235279廖主任，該院尚未完成第二劑及第三劑疫苗接種的民眾，也將由醫院填寫轉介單協助就近轉介至衛福部南投醫院完成後續施打。

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