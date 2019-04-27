〈南部〉家具木工技藝南區賽 唯一女選手奪金

2019-04-27

〔記者楊金城／官田報導〕近千名選手參賽的第四十九屆全國技能競賽南區賽昨天閉幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪廿六金廿七銀廿三銅三十三優勝蟬聯第一，其中家具木工職類，唯一的女選手蕭誼寧，打敗十三位男選手，勇奪金牌，成為全場「嬌」點，她要再努力，目標成為國手。

家具木工金牌蕭誼寧就讀國立屏東科大木材科學與設計系一年級，是雲嘉南分署培訓選手，因為哥哥是門窗木工選手，有次看到他的樓梯木椅作品，覺得很厲害，希望自己有一天也能親手做家具，因此也走上家具木工這條路。

不管是搬重木、鋸切，還是刨削、砂磨、組裝及操作機具，蕭誼寧都身手俐落，為了這次競賽，她每天在訓練場站著練習十二小時，手掌起水泡，長繭粗糙，也難免會有小刮痕，但她說，因真正喜歡木工，這些都不是阻礙。

一般來說，家具木工男性從業居多，對於女生從事木工，蕭誼寧很有自信說，只是性別有差，體力、耐力透過鍛鍊就能克服，這次能擊退男選手一舉奪金，很感謝職訓師周清添每天陪伴練習到晚上十點多，盼未來持續努力，成為木工國手。

雲嘉南分署長劉邦棟說，蕭誼寧奪冠，展現女性對競賽職類的接受度更廣，且女生的細膩、美學，用在傳統粗重職類，只要肯做、肯學習，一定也能闖出一片天。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/