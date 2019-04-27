〈南部〉台南沙崙國中轉型 先確認全英語或雙軌

2019-04-27

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕綠能科學城所在的歸仁高鐵特定區正逐步的開發，因應未來人才進駐的需求，當地的沙崙國中正規劃轉型為K-12（從幼兒園到高三）學校，目前六．九億元的預算已經到位，但採全英語或雙軌制，尚未決定，影響後續的設計工程，昨天協調後，市府教育局將在五月十日前確認。

協調會由立委王定宇邀集召開，市府秘書長方進呈、教育局長鄭新輝和地方各界出席，對於K-12學校的未來發展提出建議。

王定宇說，設立K-12學校，以因應未來科學城的發展，若能確立發展方向，才能儘速完成建置，這是很有特色的教育工程，值得大家期待，且一起來推動。

由於六．九億元經費已經到位，但學校轉型後，採全英語或雙軌制，必須先確立，否則相關的硬體無法規劃設計，影響轉型進度。

沙崙國中校地近五．二公頃，是原址轉型規劃，或將緊鄰的文小二用地一併納入， 區分幼兒園、國小、國中、高中部等，在教育上方便管理，地方關注。

鄭新輝說，若採全英語，必須考量沒意願就讀的當地子弟，可能要有配套，增設普通班的新校，或者將原大潭國小改為九年制的中、小學，採漸進式的規劃，可能比較適當。

方進呈裁示，教育局五月十日前確認全英語或雙軌制，以利後續規劃，在保障所有孩子都能公平就學的原則下，讓K-12學校能儘快完成興建。

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