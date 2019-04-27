〈南部〉台南科學未來館 中央明年編3千萬規劃費

2019-04-27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市東區南台南副都心的十五公頃文教用地，中央將打造一座「國立科學教育體驗未來館」。市府表示，國發會上週召開國立科學未來館綜合規劃報告書第一次審議會議，初步決議明年中央編列三千萬元規劃費。

市議員曾培雅昨天質詢東區十五公頃文教用地在興建小巨蛋落空後，市長黃偉哲在市長選舉前曾說要規劃城市音樂廳，如今期待又落空，希望市長要有誠信，不要跳票。

黃偉哲說，中央宣布興建科學教育體驗未來館，這比城市音樂廳規模更大，「就好像原先要一個便當，卻來一個滿漢全席一樣。」該十五公頃文教用地絕對會有更好的建設。至於城市音樂廳的位址，目前尚未定案。

市府表示，該教育館不僅是雲嘉南地區首座科技館，串連全台科教發展，更將成為匯集台灣新興科技的體驗平台，可以吸引更多外地民眾參訪。

另外，有關東區崇明路榮譽國民之家搬遷後都市計畫案，都發局表示，目前已提送內政部審議中，新規劃約一公頃公園用地，配合新林森車站規劃約○．五公頃停車場用地，同時也預留計畫區外崇學路往西延伸路段，整體公共設施用地比例達四十三．七五％，將以重劃方式開發。

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