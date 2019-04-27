〈南部〉台南市府首扮紅娘 男爆滿女仍有缺額

2019-04-27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市民政局首度扮「紅娘」，將在五月十九日舉辦單身未婚聯誼活動，六十個「男主角」報名額滿，「女主角」尚有廿多個缺額，「想婚的」可別錯過有官方認證的擇偶機會。

民政局下月19日辦單身未婚聯誼

民政局說，由官方舉辦聯誼活動較具公信力，事前可由市府先行審查相關個人資料，避免有謊報單身等詐騙情事發生，另外活動地點選擇在情定城堡城堡廳舉辦，屬於半隱密場合，可降低參加活動的未婚男女的尷尬及不自在，讓彼此減少壓力。

由於有不少民眾詢問是否有官方辦的單身聯誼活動，因此市府擔任月老角色，為未婚男女牽起浪漫姻緣，希望透過精心策劃的各式互動遊戲，讓參加者敞開心胸放開束縛，進而覓得心目中的理想伴侶。

男主角包括公務員、教師、工程師

活動報名男性、女性限各六十人，目前女性尚有廿多個名額，完成報名的單身男性條件皆十分優質，不乏公務員、教師、上市櫃公司工程師。報名至四月三十日，年滿廿五至五十五歲（八十三至五十三年次）的未婚單身且設籍南市或在南市就業，皆可報名參加。

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