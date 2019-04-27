〈南部〉無人機勘查農漁災損 台南下月試辦

2019-04-27

〔記者楊金城／新營報導〕推動智慧農業，台南市將以無人機AI先導應用在農業災損的輔助勘災，五月底將在後壁水稻、玉井芒果產區試辦。

後壁水稻、玉井芒果產區打頭陣

市府農業局說，無人機AI先導應用在農業災損，初期先以水稻、芒果、文旦柚及魚塭等農漁產業試辦，當災損來臨後，將利用無人機航拍影像及人工智慧（AI）影像辨識技術，快速取得災損現地相關數據， 輔助比對災損前後航拍影像的差異，期能減輕第一線區公所速報農業災情的行政負擔，並加速農業災損的掌握，減少災損認定的爭議。

農業局昨天邀集公所召開「農業災損勘查AI先導農漁產品及區域討論會議」，聽取公所過往勘災認定的爭議和建言，市府智慧發展中心及台灣人工智慧實驗室擔任技術指導，協助導入無人機AI人工智慧協助農業災損勘查及判定。

推動智慧農業 解決認定爭議困難

農業局表示，農業災損有其突發性跟急迫性，災害發生時，區公所常因交通中斷、人力不足等無法了解災損情形，之後在受理災損申報時，又有災損規模認定爭議困難的問題，為了解決災損後續的農業保險理賠判斷，富邦產險今年在農委會的協助下，就曾首次結合無人機空拍技術評估農業災損面積，提升災損判別的正確性。

台南市將更進一步導入AI影像辨識技術，輔助大量影像數據分析判斷，藉由無人機AI先導應用農業災損試辦計畫，持續累積客觀數據，使未來更有效益地推動。

推動智慧農業4.0計畫，目前無人機也應用在農業噴藥、水稻直播、田間監控上，省時省工省成本，紓解農村缺工；市府向經濟部工業局申辦「無人機農噴應用試驗計畫」，與藥毒所及農試所合作，已在後壁、新營、下營、六甲、白河及東山挑選八十四公頃農地進行大規模無人機農噴示範作業，為無人機農噴建立標準作業流程。

市府前與台灣人工智慧實驗室簽署合作意向書，要打造台南成為全球第一應用無人機空拍與AI人工智慧技術的智慧城市，在農業災損勘查、城市行銷導覽、交通智慧導航、橋樑及道路巡檢、智慧醫療等領域合作。

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