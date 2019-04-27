〈南部〉高雄氣爆五週年 國民黨議員控承攬市府訟案 許銘春喊告

2019-04-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會昨天舉行「高雄氣爆善後專案報告」，多位國民黨議員針對勞動部長、前高雄市副市長許銘春，在八一氣爆案中承攬市府法律案件。對此，許銘春批評是惡意抹黑，損她清譽，將再度提告。

針對水利局有關氣爆國賠案件律師費，童燕珍表示，許多律師費金額以補正及追加方式提出，有些金額為九萬多元，明顯規避採購規範，而受理律師包括許銘春律師事務所、巨賢法律事務所及來自台北的一家律師事務所，但巨賢事務所發票也是由許銘春開出，兩家事務所為同一家。

此外，陳麗娜也質疑許銘春違反旋轉門條款。黃柏霖則認為許銘春曾擔任過市府法制局長，卻參與國賠律師，未把握應有分寸。

對此，許銘春聲明指出，童燕珍、黃柏霖、陳麗娜等議員惡意抹黑她承接高雄氣爆訴訟案件，她強調先前受任高雄市政府水利局國賠訴訟案件時，並未擔任任何公職，也從未藉前法制局長職務，主動承攬市府法律案件。許銘春說，先前國民黨籍立委陳宜民曾開記者會抹黑此事，但已於去年九月十九日，在臉書粉絲專頁公開向她道歉。

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