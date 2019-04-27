〈南部〉大林蒲健康風險評估 兩致癌物含量偏高

2019-04-27

〔記者蔡清華、楊綿傑／綜合報導〕環保署大林蒲健康風險評估出爐，昨天在鳳林國中舉辦的風險溝通會議，評估內容包括當地居民總量及增量健康風險。其中「苯」及「1,3-丁二烯」的致癌風險值大於萬分之一，需要採取相關作為。

「苯」及「1,3-丁二烯」致癌風險值大於萬分之一

對此，南部反空污大聯盟提出要求中央與地方環保單位與經濟部，二年內改善空污具體減量至致癌風險百萬分之一以下，以及要求中鋼停止煉焦，停止燃煤及焦炭製造空污等六大聲明，同時呼籲市長韓國瑜重拳具體改善污染承諾不能跳票。

報告結果顯示，除來自臨海工業區空污造成的增量風險，也包含交通源（如：汽機車、船舶），甚至是臨海工業區外的工廠，導致「苯」及「1,3-丁二烯」的致癌風險值大於萬分之一，需要採取相關作為降低健康風險。

而其中臨海工業區內的增量健康風險值則介於「10-6~10-4」，此結果顯示屬於可接受風險值，與歷次評估結果相近。

環局：成立臨海工業區污染減量專案

環保局長袁中新表示，這些致癌風險值較高的污染都是揮發性有機物（VOCs），濃度正在逐年下降，環保局今年還會將設備元件VOCs洩漏標準，由2000 ppm再加嚴至1000 ppm，要求船舶業收集處理噴塗作業排放的揮發性氣體，並要求塗料業加速開發低揮發性塗料讓船舶業使用，並成立臨海工業區污染減量專案。

環保署表示，高雄大林蒲及小港地區石化業密集，為持續改善環境中苯濃度，將強化石化業儲槽改善及提升裝載設施防制設備效率等污染減量工作，另將持續追蹤周邊製造業溶劑使用情形及溶劑成分變動狀況，避免有害空氣污染物排放至環境中影響民眾健康，並搭配去年甫修正通過的空污法，訂定相關子法規範。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/