〈南部〉原水管線破裂 高雄鳥松區神農路晴天淹大水

2019-04-27

〔記者陳文嬋、洪定宏／高雄報導〕高雄水情嚴峻，目前水情燈號仍是全國唯一綠燈，但昨天豔陽高照，水公司原水管線竟破裂，造成鳥松區神農路一度積淹水約三十公分，長度大約六十公尺，警消協助二名女駕駛脫困，水公司緊急關閉原水管線，改以備援管線因應，澄清湖水庫支援供水，無停水之虞，淹水約三個多小時消退，粗估損失二萬多噸原水。

淹水30公分、60公尺 約3小時消退

水公司表示，金屬大管少見破裂，但非爆掉安全無虞，初步懷疑加壓站跳電，造成水壓突增、過高，導致管線漏水，將開挖路面修漏，並查明漏水原因；至於下游鳳山溪一片混濁，因原水引自高屏溪，沒有污染問題，不會影響生態。

水公司估損失二萬多噸原水

高市民生用水仰賴高屏溪取水，每日需求約一百一十萬噸，今年降雨量僅歷年同期平均值的三成，目前河川流量每秒十六立方公尺，水情嚴峻是全國唯一綠燈，不料昨大晴天未下雨，水公司自高屏溪引水至澄清湖的原水管線竟破裂。

二女駕駛受困 警消協助脫困

由於是直徑二公尺長的金屬大管，每日可輸水三十萬噸，破管造成漏水量大，導致鳥松區神農路積淹水約三十公分，長度大約六十公尺，造成二名女駕駛受困，所幸警消協助脫困，幸無大礙未送醫。

水公司緊急關閉原水管線，現場佈設多台抽水機抽水，水利局則出動怪手開挖，協助引水排入箱涵，花了三小時控制現場，中午過後積淹水消退，恢復單向雙線通車。

水公司粗估損失二萬多噸原水，先以伏流水、澄清湖水緊急應變，再改用直徑一．七五公尺長的備援管線輸水，每日可以輸水二十六萬噸，搭配現有澄清湖水庫支援供水，無停水之虞。

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