〈南部〉科技帶動產業 東專新興科技中心揭牌

2019-04-27

〔記者張存薇／台東報導〕以最新科技帶動在地產業發展！台東專科學校「新興科技認知區域推廣中心」昨天揭牌啟用，包括智能溫室、智能菇舍等可幫助農業發展，物聯網智慧教室、虛擬實境與擴增實境體驗場域，則帶領學子學習最新科技，培育在地更多科技領域人才。

智能溫室、智能菇舍助農業發展

東專校長王俊勝表示，東專爭取教育部前瞻基礎建設經費，連續三年計畫、每年可獲九百六十萬元補助，匯集園藝記景觀、畜產保健、資訊及電機科專業教師，建置管控新科技體驗場域，並設計教案，工作坊、競賽、體驗活動等，未來也會結合花蓮高工、台東高中等發展主題情境式設計體驗、手作與數位課程。

物聯網智慧教室帶領國高中生體驗

新興科技中心主任李慶憲指出，這是東部唯一的新興科技推廣中心，包括智能溫室、智能菇舍、智能雞舍及物聯網智慧教室、VR/AR體驗場域五區，希望透過科技新知識、新設備與農業結合，幫助在地農民及產業發展，也開放農民參訪，而物聯網智慧教室等則希望帶領國高中生一起體驗新科技。

像智能雞舍裝設感測元件，可以監控現場照明、通風等，如果溫度太高，就會啟動大型風扇及打開水簾，溫度適中後即會停止。

另智能溫室環控感測設備多由園藝記景觀科助理教授吳榮彬、青年農民廖家助帶領學生設計，吳榮彬說，學生自己組裝土壤濕度的感測設備，若感測到濕度不足，出現「哭臉」LED燈，馬達也會啟動抽水，自組只要兩千多元，市售一組廿萬元起跳，六爪巡田機器人自組一萬多元，但市面上一座就要十萬元，其他還包括利用LED藍光及紅光加速植物生長、戶外環境感測器等，相關數據還可以APP和手機相連、即時掌握。

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