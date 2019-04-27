〈台北都會〉學生受中國落地招待 北市教局挨批

2019-04-27

〔記者楊心慧／台北報導〕中國國家主席習近平今年三月指出，必須培養一代又一代擁護中國社會主義制度的人才，「從學校抓起、從娃娃抓起」。北市議員簡舒培發現，台北市長柯文哲上任後，赴中參訪的學生增加近一倍，且中國來台做教育交流的名單，除中國學校老師，竟混入中國共產黨成員，台灣赴中學生還接受中國「落地招待」，誇張的是北市教育局完全沒掌握狀況。

簡舒培昨在議會質詢時表示，第十六屆海峽兩岸和平小天使互訪交流，上月在台北市民族國小舉辦開營儀式，教育局提供的資料僅有中國學校老師，實際上卻混入中國共產主義青年團組織，中國媒體還大剌剌地發新聞稿說這是統戰，質疑教育局是否知情刻意隱匿。

簡還發現，柯上任後，赴中交流人數不斷成長，從一○四學年度六二三人，到現在一○八學年度還沒結束高達一一八八人。簡強調，不反對赴中教育交流，但教育局必須知道孩子去中國做什麼，但教育局沒掌握，給的資料亂七八糟。

簡舒培表示，從教育局提供的資料看到，有些交流經費都是零元，僅需機票自理，「這是否代表台灣學生接受中國落地招待？習近平就是要抓走我們的娃娃，就是要對我們統戰！」

教育局長曾燦金說，教育人員不會傻到被人家統戰；簡追問教育局是否不知道交流的行程安排，曾則說：「不是不知道啦，我也沒辦法」。最後簡舒培要求教育局必須在一週內將此事調查清楚並補資料，曾燦金允諾，將補齊資料給議員。

教育局表示，兩岸教育交流都是學校與學校會事先連絡，雖中國共產黨組織的成員與中國學校參訪團搭的是同班飛機，但他們並沒有進入學校。至於落地招待，教育局解釋，當初說好台灣到中國參訪，就由中國提供住宿，中國來參訪，則由台灣提供住宿，不算落地招待。

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