〈台北都會〉違反小確幸 北市議員促恢復發小提燈

2019-04-27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府依照i-Voting結果，今年首度停發小提燈。議員林國成昨指出，投票結果顯示有一萬三千多人，竟否決掉兩歲至十二歲共廿五萬名孩童的權利，雖然依照i-Voting結果去做沒有錯，但違反小確幸的東西要慎重，要求北市府研究恢復發放。

對此，北市觀光傳播局長劉奕霆允諾，會再檢討。劉強調，市府依照i-Voting程序的決議，因此今年燈節未發放不環保材質的小提燈，但理解外界之意見及建議，因此透過教育局合作，讓學童在校體驗提燈的製作，但未來還是會依i-Voting之決議辦理。

林國成昨在北市議會教育部門質詢時提到，各縣市都有做，國民黨北市議員找高雄市、台中市要提燈，每個縣市都說北市議員快被孩童吵死了，屏東縣政府知道北市沒發，寄了五個小提燈給議員。

林說，好幾個議員自己花錢買小提燈發送，小孩子的東西不要說廢就廢，雖然依照i-Voting結果去做沒有錯，但違反小確幸的東西要慎重；他說，「局長你是市長派的，但我們是百姓選的，做決定不要違反文化藝術與傳統。」

林國成更指出，一歲到六歲有十一萬多人，七至十二歲有十三萬人，加起來廿五萬人，但一萬三多人（指投票人數）決定廿五萬人的權利，這公平嗎？小朋友不會想「阿北（指台北市長柯文哲）不疼我們了嗎？」市府不應剝奪孩子的小確幸。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/