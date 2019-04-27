〈台北都會〉專屬APP、改善硬體 北市救商圈有譜

2019-04-27

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市東區商圈空屋潮蔓延，引起各界對商圈人潮衰退的關注，台北市政府昨舉辦商圈發展論壇，會中拋出設計專屬APP、環境美化、改善硬體、建設商圈資料庫等議題，盼挽救商圈人潮，世新大學觀光學系專任副教授陳墀吉認為，民眾會重視友善便利的購物環境，例如西門町商家提供哺乳室、吸菸室，頗受民眾好評，其他商圈可參考。

昨有兩百名專家、學者、商圈代表、店家、民眾等人，參與該論壇，針對東區沒落議題，戴德梁行董事總經理顏炳立指出，東區部分區域到了晚上黑壓壓，認為照明不佳成為商圈發展阻礙，市府應加強照明，「燈要亮、人要在、店面要開著，才能吸引消費者」。

顏炳立認為，東區店面應集合公開標租，才能防止天價租金，東區目前的空屋現況，房東必須進行經驗值修正。仲量聯行董事總經理趙正義建議， 可將東區打造成購物城，推出專屬APP、建立商圈資料庫 ，並設置商圈自治會，將科技融入商圈，一定對商圈發展有幫助。

出席的台北市長柯文哲表示，將會整合各局處的現有資源，輔佐店家整併虛實通路，建構舒適友善的環境，讓消費者擁有更良好的商圈購物體驗，使台北商圈有魅力新風貌。

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