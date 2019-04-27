〈台北都會〉北市啟明學校爆虐童 議員批隱匿

2019-04-27

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員許淑華昨踢爆，北市啟明學校一名特教老師長期對五名三歲學生施暴，動手用書本、便當盒打頭，甚至拖行，學校得知後隱匿，事隔半年，家長察覺有異，才發現孩子受虐，隱匿情事的校長蔡明蒼竟未受懲處，痛批教育局與學校官官相護，教育局長曾燦金昨為此向家長致歉，承諾一個月內完成懲處結果。

教育局長致歉 承諾月內完成懲處

許淑華昨偕同孩童親屬召開記者會，控訴二○一六年起啟明學校幼兒部的助教紛紛通報代課的劉姓老師有不當體罰行為，隔年九月校方為釐清案情，在教室內安裝攝影機，拍到劉師粗暴拖行幼童、拿書本打頭等惡劣行徑，受害孩童多達五人，班導師不阻止劉師的虐童行為，更誇張的是，學校不向上級機關通報，而是由社會局通知教育局才展開調查。

「孩子這麼小剛學會說話，說出口的話卻是『老師打我』」，孩童親屬聲淚俱下表示，孩子年紀小又是特教生，不擅長表達，去年四月孩子說出不想上課，害怕去學校，才發現孩子在校受虐。

老師記大過不續聘 校長沒受處分

許淑華說，教育局調查發現其他四名孩童也有被打、遭灌食情事，甚至嚇得自殘撞牆，但除此案外，皆以無具體事證結案，校內考績委員會決議將劉師記大過並且不再續聘，冷眼旁觀的吳姓班導師只被口頭訓誡，隱匿事件的校長只是「自請處分」，但沒受到處分，大罵根本是官官相護。

議員促重啟調查 全面加裝監視器

許要求重啟調查，並公布施暴的劉師，北市四所特教學校幼兒班，應全面加裝監視器，確保特教學童的安全。北市教育局副局長何雅娟說，校長懲處列入今年度考評，預計七月會出來。但許淑華與家屬立刻打臉，表示每個月都有考評，為何要拖到七月？該案從去年拖到現在，根本就是不想處理，校長隱匿不報，責任重大，僅懲處考評，讓人無法接受。

啟明校長蔡明蒼昨下午出面鞠躬道歉，表示沒有在第一時間通報上級機關與家屬，須深切檢討，但她稱未通報是因有提醒老師，也沒再接獲反映，以為沒事了。

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