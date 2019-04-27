〈台北都會〉海漂垃圾才清3噸 野柳也淪陷

2019-04-27

〔記者俞肇福、周湘芸／新北報導〕新北市北海岸近日出現大量的海漂垃圾，綿延約廿公里，漁民擔心垃圾被捲入船槳，因此不敢出海，立委黃國昌辦公室昨天邀集相關單位會勘，釐清權責與負責範圍，昨天已清運約兩噸；另外，萬里區野柳地質公園也出現海漂垃圾，遊客還沒看到知名的女王頭就先看到海漂垃圾，昨天也清運一千五百包、約一噸多。

黃國昌金山萬里服務處主任郭慶霖指出，包括林務局、海巡署、交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處（北觀處）、國有財產署、核二廠、環保署、市府環保局、金山區公所、漁會等單位均派人到場，釐清權責範圍後，近日各自展開清運。

新北市府漁業及漁港事業管理處表示，已請金山區漁會清理，打撈多達兩噸的各式垃圾，海漂垃圾結合季節性大量孳生的銅藻，隨著洋流一路蔓延，北海岸各漁港陸續受到影響，又以金山區水尾漁港的災情最嚴重。

野柳地質公園也出現海漂垃圾，北觀處與野柳地質公園委外廠商緊急動員清運，北觀處處長張振乾說，會調派人力加速清除，今天晚上有「野柳女王音樂會」，希望給觀眾聆賞音樂會的乾淨環境。

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