〈台北都會〉新北模範婆媳 29對獲表揚

2019-04-27

〔記者何玉華／新北報導〕溫馨的母親節快到了，新北市婦女會舉辦「模範婆媳」表揚，市長侯友宜到場致意，他表示家庭要幸福，主要仰賴婆媳的和諧，彼此多些體諒、支持與關心，就能促進家庭和樂，進而創造三代同堂的幸福家庭。

永和區的潘玉錢在廿年前從越南嫁來台灣，曾因語言和生活習慣不同而暗自垂淚，她懷第一胎時想吃西瓜，跟公公比手畫腳溝通半天，結果公公買了一堆地瓜；婆婆蕭李碧桃說，兒子的身體略有障礙，但媳婦真誠相守、不離不棄，也幫忙經營彩券行，夫妻同心，兩個孩子已就讀高中，三代同堂和樂融融，今年過年籌畫家族一百多人的聚餐，媳婦的付出讓全家人很感動且讚譽有加。

全市二十九區各有一對「模範婆媳」接受表揚，分別是板橋區孫黃素英、謝秋樺，中和區高美珠、陳靜惠，永和區蕭李碧桃、潘玉錢，土城區賈文岡、蘇曉貞，樹林區林劉雲、林麗甄，鶯歌區陳林惜、劉芳蘭，三峽區詹劉秋月、許惠祝，新莊區莊蔡秋煖、蔡宜真，蘆洲區李林美津、陳瑞玲，五股區詹塗彩霞、郭淑美，泰山區黃竹妹、彭秀鳳，林口區李華玉、呂惠媛，三重區葉胡玉枝、陳怡陵，汐止區胡尾、陳玉雯，萬里區林李美足、葉敏玲。

金山區賴簡牡丹、賴許素卿，淡水區邱美春、吳崇玉，八里區周麗卿、洪淑惠，三芝區江素慎、李金鳳，石門區李宜玲、吳佩樺，瑞芳區許陳配、江美妍，雙溪區簡黃崑、張明月，貢寮區林簡數、陳麗虹，平溪區曾林碧、林秀娟，新店區王蘇雲、徐維萱，深坑區高于、鄭淑惠，石碇區藍王秀玉、陳淑華，坪林區陳鄭治、林美露，烏來區陳茂妹、陳思嘉。

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