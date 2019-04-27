〈台北都會〉《新北》單親爸轉行學美容 獲選模範勞工

2019-04-27

〔記者何玉華／新北報導〕五月一日的勞動節快到了，新北市長侯友宜昨天表揚二七○位模範勞工、工會會員暨公車、計程車駕駛員，每位得獎者都有平凡卻動人的故事；五十三歲的吳燦城在十多年前成為單親爸爸，為了照顧兩名幼子，他由原先的印刷工作轉職美容業，他鼓勵單親家長、弱勢家庭，培養自己的人生價值。

彩妝美甲… 吳燦城全方位

吳燦城為了投身美容業，十年前先參加職訓課程，二技畢業後再就讀台北教育大學藝術教育研究所，考取乙級美容證照並成立美容工作室，工作內容包括彩妝、美甲、人體彩繪、新娘秘書、證照輔導等，成為全方位的美容師並撫養年僅七歲、四歲的孩子長大，也顛覆了美容師都是女性的刻板印象。

獲選為優良公車駕駛員的李建哲，在首都客運服務約二十年，拾獲乘客遺失物多達六十多次都拾金不昧，並多次獲得乘客讚許服務態度良好；擔任849線的新店客運駕駛蔡仁生，有烏來原住民的樂天性格，駕車時微笑待人，服務十三年來，熱心協助行動不便的乘客上下車；計程車優良駕駛員盧信勇也協助行動不便的身障朋友、年長者上下車，態度親切也獲得好評。

印尼勞工獲獎 顧阿嬤台語溜

印尼籍的BOIRAH來台六年多，照顧偏鄉地區且罹患阿茲海默症的阿嬤，BOIRAH經常陪伴阿嬤搭乘公車到金山老街逛逛，降低阿嬤的智力退化速度，她也會說流利的台語，主動關心隔壁的獨居長輩，「熱情跨越國界」。

勞工局長陳瑞嘉指出，五月二日、八日、九日、二十二日分別在台灣藝術大學、明志科大、亞東技術學院、致理科大辦理校園徵才，五月十八日、十九日在市民廣場舉辦「新北自造者嘉年華」、五月底在全市二十二間視障按摩小棧有推廣活動。

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