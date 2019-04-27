〈台北都會〉《連接雙北》斥資22億新建 中正橋五月六日動工

2019-04-27

〔記者林家宇、何玉華／綜合報導〕連接新北市永和區及台北市的中正橋已有八十年橋齡，車流量很大，但橋樑的耐震及防洪已不符合標準，台北市政府斥資廿二億多元興建新的中正橋，將於五月六日動工，工期長達四年，橋樑兩端的雙北市恐出現交通黑暗期；台北市政府昨天表示，將分四階段進行交通疏導措施，在明年農曆春節再拆除重慶南路高架橋，降低交通的衝擊。

保留「川端橋」 兼具景觀、步行、騎單車

中正橋的前身是日治時期建造的「川端橋」，至今已有八十年歷史，因為耐震、防洪已不符合目前的標準，因此要在舊橋的旁邊新建跨越新店溪的中正橋新橋樑，再拆除舊的中正橋與重慶南路高架橋；中正橋在二○一五年於文資審議大會被登錄為台北市歷史建築，因此舊橋只局部拆除，會保留最原始的「川端橋」部分，兼具景觀與供民眾步行、自行車通行之用。

將分四階段進行交通疏導

據統計，中正橋尖峰每小時湧入高達六千輛次，台北市府交通局、工務局新建工程處昨天在交通會報提出施工維持計畫，將於五月六日動工，五月到九月拆除重慶南路高架橋下的自強市場、活動中心等，第一階段的交通維持計畫從九月至明年一月，雙北兩端的車輛改走臨時便橋。

明年春節拆重慶南路高架橋

新工處表示，重慶南路高架橋拆除作業選在明年農曆春節期間進行，預估六天拆完，因為春節期間的車流量不高，對交通影響最小，未來拆除重慶南路高架橋之後，再把高架四線道與平面較窄的兩線車道整合，成為平面雙向各三線道。

9月起雙北兩端改走臨時便橋

第二階段是明年二月至二○二一年十月，在施作重慶南路平面道路期間，維持雙向各三線車道通行，水源快速道路往新北市行駛臨時便橋；第三階段是二○二一年十月至二○二二年一月，台北市往新北市的車輛改走新完成的主橋，新北市往台北市的車輛仍行駛舊橋，水源快速道路往新北市行駛新橋的匝道；第四階段到二○二二年四月，雙北兩端往返都行駛新完成的主橋，中正橋往水源快速道路仍行駛舊橋及便道。

新北市府：儘量維持現況通行

新北市政府交通安全科長林昭賢表示，中正橋是先建後拆，在舊的橋樑旁邊新建新橋，頭尾兩端的雙北市都銜接既有平面道路，施工期間會圍設部分區域施工，但現有的車道不會減少，仍儘可能維持現況通行，雙北兩市會努力把交通影響降到最小。

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