〈北部〉朱立倫訪宜蘭 婆婆媽媽好嗨

2019-04-27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕前新北市長朱立倫「台灣更好．立倫行腳」，昨天前進宜蘭縣，首站抵達蘇澳區漁會第三魚市場時，婆婆媽媽爭相與他合照，展現高人氣。

朱立倫昨天一整天都在宜蘭縣「趴趴走」，上午7點50分就抵達南方澳，參加蘇澳區漁會第三魚市場黑鮪拍賣會；之後轉往南方澳進安宮及南天宮上香祈福，再到員山鄉造訪穀東俱樂部創辦人賴青松。下午到三星鄉關心蔥農、上將梨果農，並在縣長林姿妙陪同下，到羅東博愛醫院創辦人許文政靈前獻花致意。

黑鮪魚拍賣會後，蘇澳地區婆婆媽媽分批與朱立倫拍照，蘇澳區漁會總幹事陳春生帶頭高喊「朱立倫加油」，宜蘭縣議員林騰煌及大批支持者，跟著振臂高呼，現場氣氛熱絡，宛如是小型造勢活動。

朱立倫說，黑鮪是高經濟魚貨，漁場很重要，中央政府必須當漁民的後盾，前總統馬英九執政時期，全力捍衛漁場，保障台灣漁民權益，明年的總統選舉，他若能當選，一定會幫漁民朋友爭取最大漁場，助漁民捕獲最好的黑鮪。

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