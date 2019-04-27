〈北部〉寵物狂犬病疫苗注射 宜市辦13場

2019-04-27

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市公所為加強狂犬病防疫工作及強化飼主責任，昨天至五月六日巡迴廟宇、社區，辦理十三場寵物登記及狂犬病預防注射服務，飼主也可在上班時間攜帶愛犬（貓）到市公所登記注射，未完成疫苗注射，可處三萬至十五萬元罰款，請飼主注意，洽詢電話03-9325164轉608。

未施打可處3至15萬罰款

宜蘭市公所表示，巡迴注射期間，可享免費植入晶片，收費標準：寵物未絕育登記一百元、狂犬病預防注射一二○元，請家中犬貓出生滿三個月，還未施打狂犬病疫苗，或狂犬病預防注射已超過一年以上者，依排定時程攜帶身分證及寵物，至各據點施打。

市公所農經課張姓獸醫說，狂犬病是人畜共通傳染病，傳播方式主要被罹患狂犬病動物咬抓傷，病毒隨唾液進入傷口感染，為降低市民感染狂犬病風險，確保寵物健康，呼籲市民應妥善照顧所飼養犬貓，辦理寵物登記並每年定期施打狂犬病疫苗。農經課指出，犬貓未依規定完成狂犬病疫苗注射可處三萬至十五萬元罰款，未完成寵物登記可處三千至一萬五千元罰款，請民眾注意。

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