〈北部〉全國學生戲劇賽 宜蘭員山國中特優

2019-04-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山國中創意戲劇社去年因團員畢業，未再參加全國學生創意戲劇比賽，終止三連霸；今年學校重新招兵買馬，以名作曲家舒伯特的藝術歌曲「死與少女」為基調與劇名，再度以偶戲在該項賽事重返榮耀，奪得特優；指導老師傅偉說，好成績靠的是團員苦練，孩子還因長時間蹲著操偶練到小腿抽筋，相當不容易。

過去5度獲特優 還曾3連霸

員山國中創意戲劇社於二○○五年成立至今已經十四年，以表演偶戲聞名，現有二十名團員，過去五度在全國賽獲得特優；二○一五年起更靠「演藝員山～楓中傳唱三部曲」，連續三年在全國學生創意戲劇完成三連霸，成績亮眼。

去年，因原有團員畢業，戲劇社停辦一年，學校未再報名參與全國賽，終止三連霸；今年捲土重來，在校內招兵買馬，指導老師傅偉帶領學生以「死與少女」偶戲，最近在彰化縣舉辦的全國學生創意戲劇比賽偶戲類綜合偶戲組再度奪得特優，重返榮耀。

苦練8個月 小腿都抽筋

傅偉指出，舒伯特的「死與少女」樂曲，情境是死神勾引少女進入懷抱中永遠沉睡，戲劇社把情境套用到現代社會，現實中很多孩子，在生命與生活遇到綑綁與束縛，有如遇到死神一樣，戲裡少女也在滿足家長期盼及藝術堅持中拔河，希望藉由這齣劇，帶給觀眾與學生藝術感動與享受自由勇氣。

傅偉說，今年戲劇社新加入的團員都沒有演出經驗，「死與少女」劇情對生活歷練不足的國中生較難以揣摩，在老師引導下，孩子經過八個月每天不停苦練，常常練到小腿抽筋，才逐漸有勇氣展現自己，揣摩好劇中人物情緒。

國二團員莊凱翔說，剛開始操偶常失誤，經過不斷練習，總算拿到好成績，辛苦沒有白費；團員江偉任說，他從小學就開始學戲，這次演出老師角色，也是個活在家長與學生間，內心充滿矛盾與拉扯的人物，讓他體會可以享受自由、做自己，真的非常幸福。

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