〈北部〉花蓮春遊補助 林佳龍：加碼800萬

2019-04-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕交通部觀光局春遊補助四月上路，花蓮縣總額度三千二百萬元，其中二千四百萬元自由行補助截至目前已申請四十六％、團體旅遊八百萬元補助則額滿；交通部長林佳龍昨到花蓮鯉魚潭行銷「春遊花蓮」，因有鑑四一八地震引發部分退房潮，當場宣布再加碼團遊補助八百萬元，提升國旅質量及民眾旅花意願。

補助團體旅遊 提升旅花意願

林佳龍說，接任部長後，四度走訪花蓮，春遊方案上路迄今，受到民眾熱烈迴響，感謝地方積極推動，在結合小鎮漫遊年、自由行及團體旅遊等後，觀光局約補助花蓮四千萬元，但因剛經歷四一八地震，民眾旅花意願受到影響，決定再補助八百萬元春遊團體旅遊部分。

他強調，希望透過加碼補助，幫助花蓮業者提高住房率，並肯定地方提出花蓮好Q方案，結合在地名店、特產，讓觀光客旅花後，能夠一次符合食、宿、遊、購、行等需求，整合地方觀光產業。

花蓮縣長徐榛蔚、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛及觀光局長周永暉等人，昨陪同林佳龍走訪鯉魚潭，並與在地業者進行交流；徐榛蔚趁機喊話，強調四一八花蓮強震，雖未造成重大災情，但公路落石頻傳，打擊遊客對花蓮觀光安全信心，加上交通狀況居弱勢，呼籲除提高補助額度，聯外道路也盼能儘快開通。

允諾暖冬、春遊補助將常態化

林佳龍回應，蘇花改即將於年底完工，並展開第二階段可行性評估，花東縱谷景觀大道也在興建中，未來包括鐵路立體化、電氣化及環島公路網串聯後，一定會對花蓮觀光有更好的幫助，中央、地方將一同合作，力拚觀光立國，更允諾未來暖冬、春遊補助還會常態化，努力提升觀光品質、促進國旅質量。

花蓮縣旅館商業公會理事長陳義豐說，春遊補助踴躍，團體部分不到一個月就申請額滿，感謝部長願意再加碼，但因花蓮交通確實存在一大問題，加上去年普悠瑪號翻車及今年四一八地震，觀光發展受限，期待中央沿用三三五五專案及暖冬遊方案「無經費補助上限」，並比照離島旅遊優惠，真正拯救花蓮觀光。

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