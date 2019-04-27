〈北部〉蝦蟹殼除河川重金屬 苗農科展冠竹苗

2019-04-27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕吃剩的蝦蟹殼，可以像「綠藻」用來去除河川的重金屬？報廢電器組裝成移動冷暖氣機？雞舍棲架加裝飼料槽可以讓雞兒更頭好壯壯？國立苗栗農工學子發揮研究精神，證明以上都可以，並以此參加今年度高級中等學校第二區（竹苗）科學展覽會，都拿下特優，將代表參加七月全國賽。苗農表示，此次科展，學校共獲三特優、一優等、二佳作，整體成績是竹苗地區高中職最佳。

「綠藻」具有除水中重金屬功能，因綠藻的吸附原理與「幾丁聚醣」的吸附原理雷同，而甲殼類生物的甲殼中，即含有幾丁聚醣；化工科學生呂訓亨、夏靜馨、黃詩婷，見河川受重金屬污染事件頻傳，以此為發想，利用吃剩的蝦蟹殼，粹取出幾丁聚醣，來代替綠藻。

呂訓亨說，綠藻可以養殖，不過他們的方式，還具減少吃剩蝦蟹殼等廢棄物。

電機空調科學子吳浚愷、李祈鋒、宋皓維、江忠原、張弘豫，運用上課所學，將報廢的除濕機元件拆解後，組裝在電腦主機箱上，製作攜帶式冷暖氣機，能源效率比在市售移動式冷氣中，節能表現屬於中等。吳浚愷說，他們組裝的冷暖氣機體積小，重量約十三公斤，採用一百一十伏特電壓，尤其適合露營使用。

農經科學生楊策，家中經營放養雞場，為了讓雞隻方便啄食、快快長大，飼料幾乎灑滿場舍，讓雞兒「走到那吃到那」，因應現今人道飼養要求，場內需設置棲架，讓雞兒活動；雞兒若總是待在棲架上，就無法進食。

楊策遂與同學詹勳旻，改良棲架、掛上飼料槽，讓雞隻在棲架上一樣可採食，並以自家雞場實驗，結果數據發現，此法可提升飼料轉換率、降低飼養成本，飼養者的經濟效益可增加卅一％。

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