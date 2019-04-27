〈北部〉中華大學黃金蟲草系列產品 奪日內瓦發明3大獎

2019-04-27

〔記者洪美秀／竹市報導〕中華大學師生研發黃金蟲草系列產品，獲得日內瓦國際創新發明展金牌、大會特別獎與發明教育獎章三項大獎，為台灣爭光。未來將與企業合作，將產品推廣出去，帶來新商機。

中華大學表示，獲獎師生組成跨領域團隊研發，再委由外部食品工廠生產製造，黃金蟲草系列產品種類多元，涵蓋酒、風味茶飲、咖啡、銀耳飲、堅果醬等。其中黃金蟲草紅棗枸杞風味飲，深受大會評審喜愛。

設智慧工廠生長植株

中華大學副校長游坤明說，學校透過產學合作，引進黃金蟲草（即蠶蛹蟲草，又稱北冬蟲夏草）植株，並在校內建置智慧型植物工廠，結合物聯網（IoT）技術，裝置監控影像及各項溫、溼度的感測器隨時監控，確保黃金蟲草在最適合的環境下生長。

大幅提高蟲草素含量

游坤明說，冬蟲夏草既不是蟲，也不是草，而是一種微生物真菌蟲草屬的名貴中藥材，目前已發現近四百種，烹調多以傳統藥膳燉補為主。

研究團隊培育的黃金蟲草，蘊含的蟲草素高出野生西藏冬蟲夏草數十倍，在植物工廠內導入物聯網串聯技術，可得到更純化高含量的珍貴成分，每天最高可產出兩千一百株。研發團隊顛覆傳統，將培育的黃金蟲草佐以各種調理手法，讓傳統藥材也可以很「食尚」。

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