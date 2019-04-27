〈北部〉民眾喊保留 八德資收車「娃娃」不撤了

2019-04-27

〔記者周敏鴻／八德報導〕市府環境清潔稽查大隊八德區中隊一輛資源回收車，車頭上方與車側的圍網上，都掛滿了可愛的娃娃玩偶，但因有人檢舉「娃娃可能掉落地面變垃圾」，中隊一度動念撤下娃娃，引發許多民眾聲援保留，立法委員趙正宇獲悉後進行協調，撤下娃娃的政策緊急喊停，讓民眾非常開心：「可愛娃娃風，結局神展開！」

掛滿回收玩偶 小朋友開心搶倒垃圾

中隊員說，資源回收車回收各式各樣物品，其中也包括玩偶，有許多玩偶只是髒了、舊了並沒損壞，便動念拿來裝飾資源回收車，單純是希望娃娃裝飾能成為「回收再利用」的最佳示範。

娃娃風資源回收車一亮相，迅速成為街頭巷尾的亮點，民眾說，原本倒垃圾多是家中大人來負責，因資源回收車太「卡哇伊」，讓許多小朋友搶著幫忙倒垃圾，就盼能看到這輛超人氣的資源回收車出現；不過，近日有民眾憂心資源回收車上掛滿娃娃，若風吹日曬髒了，會影響資源回收車外觀，且玩偶若是掉落地面反而會成為垃圾，因此向市府提出檢舉，盼讓資源回收車回復原貌。

遭檢舉恐製造垃圾 清潔隊擬撤娃娃

撤娃娃消息一出，引發許多民眾聲援，就怕娃娃風資源回收車不再出現，趙正宇知情後趕忙協調，最終決議在不妨害公務執行與行車安全的前提下，保留娃娃作為裝飾。趙正宇表示，被丟棄的娃娃經八德區中隊妥善利用後，能為大小朋友帶來歡樂，也是為地方帶來更多正面能量的重要元素。

立委協調 無礙公務及安全下續保留

環境清潔稽查大隊長羅文林說，桃園市內共有四百輛資源回收車，八德區中隊的娃娃風資源回收車是獨一無二的，未來會要求中隊員們特別留意，絕不能讓娃娃掉落成為垃圾，才不致喪失保留娃娃玩偶的美意。

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