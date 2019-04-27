〈北部〉桃捷G12~G13a區段徵收 轉闢科技園區

2019-04-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕曾經引發「點池成金」疑慮的「捷運G12~G13a車站及北機廠周邊土地開發計畫」，雖因綠線捷運北機廠遷移至滲眉埤，使得都市計畫因目的消失而作廢，不過，因當地的確有開發需求，且近日桃園市成為台商回流的首選，市府計畫轉闢為高科技園區，但仍將具爭議的埤塘去除，希望能獲得內政部都委會青睞。

鄰市區、航空城、交流道 地理位置優越

市府都市發展局長盧維屏表示，「捷運G12~G13a車站及北機廠周邊土地開發計畫」確實因北機廠遷移至滲眉埤而失去開發主體性，目前桃園市是台商回流的首選，市府要開發更多的高科技園區，該區域位於捷運站旁，距離南崁市區很近又鄰近航空城，上下國道一號中正北路交流道只要三分鐘，地理位置比內湖科技園區還要優越，最適合發展為高科技園區。

盧維屏說，內湖科技園區總面積達七六八．五公頃，區域內廠商超過三千家，通勤工作者更達九萬人，而從地理位置、面積來看，G12~G13a區段徵收區距離中正藝文特區只要五分鐘車程，生活機能方便又有捷運站，條件不比內湖科技園區差。

北機廠遷但捷運站保留 擬分期分段開發

盧維屏指出，雖然北機廠遷至滲眉埤，但G13a車站仍然會保留，未來區段徵收將朝「捷運G12~G13a車站周邊土地開發」進行規劃，另考慮產業發展趨勢，開發時會進行面積調整或分期、分階段開發；未來，航空城將以機場周邊產業為主，G12~G13a區段徵收計畫區則以最夯的人工智慧、物聯網、5G產業為主，與航空城產業互補。

「點池成金」埤塘爭議太大 不納入計畫

二○一二年四月當時的桃園縣政府將「捷運北機廠」遷到G13站至G14站間的G13a站，為取得北機廠土地，於二○一三年五月進行「捷運G12~G13a車站及北機廠周邊土地開發計畫」公展，範圍六七四公頃，李朝枝等人是於二○一二年五月購買計畫區內溜池，事後溜池價格暴漲，遭外界質疑內線交易，最後檢方以查無不法事實簽結；但鄭文燦於二○一四年十二月廿五日上任後，就對外表示該埤塘充滿爭議，未來將不納入區段徵收計畫。

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