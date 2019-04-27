〈北部〉《桃園鐵路地下化 兩年後動工》鐵軌、臨時軌夾民宅 平鎮人反彈

2019-04-27

〔記者許倬勛／平鎮報導〕桃園鐵路地下化勢在必行，行政院已通過可行性研究，目前正審核綜合規劃報告，今年底可望通過，預計兩年後動工，屆時平鎮區承德路將鋪設臨時軌道，德育路平交道將成工區，北安里居民憂心房屋被臨時鐵軌及現存軌道包夾，進出恐受影響，周圍交通將更加壅塞；市議員黃敬平昨邀集里民、相關單位會勘，交通部鐵道局表示，在日後的設計規劃中，會將里民的建議納入其中。

原平交道施工 鋪臨軌另設平交道

臨時軌道將從承德路底至德育路口鋪設，再銜接既有的台鐵路廊，全長約三百多公尺、十一．五公尺寬，將佔用承德路逾半車道，鐵道局預計打通臨時軌道北側、延平路一段卅七巷底的瓶頸點，方便居民可從此通往延平路，並在巷口設立平交道，不料卻引起居民反彈。

房子成夾心餅 居民盼取消平交道

居民抱怨，施工期間北安里有卅多戶房屋將陷入前有臨時鐵軌、後有現存軌道的「夾心餅」窘境，盼政府能取消平交道並留設多點連通道，以方便進出；除此之外，市府交通局規劃兩年後將封閉北安里附近的龍岡地下道，居民憂心進出動彈不得、交通恐會大打結，只好向民代陳情。

鐵道局：設計規劃會納入考量

黃敬平昨天邀集鐵道局、捷運局、交通局等單位會勘，鐵道局聽取里民意見後表示，會在下階段的設計規劃中，納入取消平交道的建議，但仍得依交通流量及安全評估後而定。而臨時軌道鋪設後，承德路單向會留設至少三公尺通行，金華街六十六巷、金華街四十二巷也會留設連通道，供周圍居民通往延平路、中北路等主要幹道，可紓解交通流量。

龍岡地下道封閉 將採半半施工

至於龍岡地下道封閉研擬採「半半施工法」，一半路段施工、一半路段通行，工期會輪流開放往來龍岡、中壢方向的單向汽、機車道。

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