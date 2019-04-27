〈北部〉《桃園》蘆竹警分局「起厝」 爭取農糧署釋地

2019-04-27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕成立於二○○四年的蘆竹警分局，至今仍承租蘆竹區農會大樓作為辦公廳舍，每年租金高達四○三萬餘元，桃園市警察局昨天在市議會進行工作報告，蘆竹區議員異口同聲要求盡快新建蘆竹警分局辦公廳舍；市警局表示，目前希望透過以地易地或新蓋倉庫等方式，爭取鄰近的農糧署北區分署桃園辦事處農機倉庫用地，讓蘆竹警分局新建廳舍有望。

全國唯一租廳舍辦公 年租金403萬元

多位議員指出，蘆竹警分局是全國唯一使用承租廳舍的警分局，市府雖然一直積極尋找新建辦公廳舍的用地，過去還曾在河濱公園找到一塊土地，但因地方反彈加上可規劃的建坪僅一千兩百餘坪，最後只好宣告放棄，新建廳舍案至今都沒有定案，每年還得支付高達四○三萬餘元的租金。

相中倉庫地 擬以地易地或另建倉庫

警方表示，蘆竹區農會大樓正前方的農糧署北區分署桃園辦事處農機倉庫，是目前積極爭取的理想地點，只要加上一旁的市府土地，就有近八百坪的用地，可規劃約兩千坪建坪。由於農糧署希望市府透過以地易地，或是新建倉庫提供農糧署使用後，才能將這塊土地提供使用，因此市府正積極研議各種可行性，希望能盡快取得用地並展開新建蘆竹警分局辦公廳舍的相關作業。

桃園、中壢設第二警分局 暫不考慮

此外，桃園警分局、中壢警分局警民比約為一比八六○、一比八三○，均遠高於桃園市的平均警民比一比五六九，是否成立桃園、中壢第二警分局也引起議員討論。但警方回應，在警察員額總數不變的前提下，若增加警分局，只有警官職位增加，基層警力反而更少，效益未必更好，將與中央協調是否可能調整警察員額總數後，再來考慮增設桃園、中壢第二警分局的可能性。

至於議員關心的毒品氾濫、違規開罰過度等問題，警察局長陳國進也逐一說明警方反毒、緝毒作為，以及輕微交通違規以勸導取代開罰的原則。

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