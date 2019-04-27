〈中部〉《台中》非營利幼兒園動土未到 盧遭疑怎當「媽媽市長」

2019-04-27

〔記者黃鐘山／台中報導〕南屯區第一所非營利幼兒園廿六日舉行動土典禮，預計一○九學年度開辦十二班，招生三百一十八名。市議員何文海批評，市長盧秀燕宣稱最重視孩童教育，但這件南屯的大事，她不僅未到場，連教育局長也沒到，太過諷刺。

南屯首間 教局副局長主持開工

教育部力推非營利幼兒園，委託專業經營團體辦理，因為能配合家長時間，收托時間比照私幼、收費接近公幼，寒暑假照常服務，供不應求，中市現有七所，一○八學年度預計再增四所。

主持開工典禮的教育局副局長劉火欽說，考量南屯區幼童就近托育便利性，在豐樂里「文小六十五」學校用地新建非營利幼兒園舍，預計一○九學年度開辦十二班，包含三班幼幼班，可提供招收幼生數計三百一十八名，提升學習品質及擴大公共化教保服務供應量。

何文海說，幼兒園學費一直是父母的重擔，因此主打「收費公幼、服務私幼」，由政府無償提供土地、建物、設備，委託公益法人經營的「非營利幼兒園」，既結合公幼的政府監督和合理價格，又有私幼的彈性，儼然已成為家長的最愛。

何文海表示，南屯區新建第一所非營利幼兒園，這是南屯的大事，口口聲聲說最重視孩童教育的盧秀燕，卻未親自到場主持動土典禮，也沒派副市長來，連教育局長都沒來關切，這就是所謂最關心孩童教育的「媽媽市長」嗎？實在太過諷刺。

過度解讀 因公務繁忙不克出席

市府新聞局長吳皇昇表示「過度解讀了」，盧市長與教育局長楊振昇因公務繁忙不克出席，指派劉火欽與在地民眾共同見證並為開工祈福，非常重視。吳皇昇強調，重要的是市政實質上的推動成果，每件市政建設都同等重要，市府重視程度並無分別。

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