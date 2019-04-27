〈中部〉《台中》 5地下道填平工程 下半年動工

2019-04-27

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化完工，市府與交通部鐵道局辦理沿線地下道填平工程，目前鐵道局已完成十八處，市府辦理的林森路、太原路、五權路、建成路及圓環北路等五處填平工程，正由建設局進行規劃設計，預計今年下半年動工。

為改善市區交通及平交道安全事故，並增進土地利用效率與價值，交通部推動台中都會區鐵路改善計畫。台中鐵路高架化完工後，實施都市縫合，市府與交通部鐵道局聯手將沿線松竹陸橋、文心陸橋、復興陸橋及十七處平交道、廿四處地下道拆除填平。

地下道填平部分，鐵道局負責十八處，除「台中路」、「民生路」、「正義街／康樂街」地下道配合「綠空鐵道軸線計畫」整體規劃，其餘進行填平工程。市府辦理六處，地方反對忠明南路地下道填平，市府評估後，決定填平人行地下道，維持車行地下道。

由建設局執行的地下道填平工程包括林森路、太原路、五權路、建成路及圓環北路等五處。建設局長陳大田表示，本工程屬於「生活圈道路系統計畫」中央補助案件，為符合補助要點，市府四月初已提送內政部營建署辦理設計審查，細部設計預計六月底完成。

另外，地下道填平涉及工程界面繁多，市府除辦理設計作業外，也多次邀集管線單位現勘協調，並檢視工程周邊進行中的「綠空軸線」、「潭心計畫」及「綠空廊道」相關工程銜接調整，並與交通局檢討施工期間的交維計畫及地下道填平後的交通動線，降低對周邊交通的衝擊。

陳大田指出，地下道填平完工後，除可徹底排除地下道淹水情形，同步配合區域排水計畫並提升都市防災效益，也可充分利用側車道提升道路容量、增加道路兩側人行空間，完整串聯綠空軸線、潭心計畫與綠空廊道計畫，健全區域路網與人本環境。

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