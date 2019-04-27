〈中部〉《台中》國三生疑遭霸凌墜樓 校長四度鞠躬道歉

2019-04-27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北區某國中Ｌ姓國三生在校疑遭同學霸凌，廿二日發生墜樓事件，雙腿重傷恐影響日後行走，家屬指控是被同學嘲諷「愛滋病同性戀」等，卻遭校方冷處理、隱匿，風波擴大，校長昨四度鞠躬道歉，指校方處理過程有疏失，已通報校安、霸凌、性平通報，坦然面對後續調查，並負起全部行政責任；班導師對於家屬指控也提出澄清及對學生不捨，數度落淚、哽咽。

母控校方要求更改保險事故名稱

Ｌ生媽媽指控，校長在孩子仍受傷急救時要求更改保險事故名稱，老師寫卡片指責孩子是用笨的方式，這是對家長和學生的二度傷害及霸凌，「若非校長一而再、再而三，我們不會訴諸媒體，否則霸凌事件會被湮滅！」希望有真相、霸凌者道歉、學校給交代。

校長表示，Ｌ生與不和的同學原本感情不錯，互相到家裡玩，這學期卻不明原因不睦，雙方也說不出原因；三月中曾有言語衝突，輔導室也介入處理，兩方都表示會約束言行，後來也有平息。

導師還原經過 指卡片被放大解讀

Ｌ生導師表示，Ｌ生是理化小老師，因有同學質疑考試成績被誤植而找老師，Ｌ生覺得被同學針對。導師強調，當時她回答Ｌ生「我沒有辦法說同學複查成績是錯的」，絕無「請家長來也沒辦法解決！」的回話，覺得被誤解、放大，很難過；她也說，後來確有兩通不明來電未接，可能才有後來的誤解。

對於卡片內容「遺憾你用最笨的方式，也心疼你的無助…」引起家屬不滿，導師也解釋，與Ｌ生相處不錯，雙方都有一定的默契，常和他說「遇到事情去接受它、面對它、解決它」，認為這樣傷害自己、家人與朋友，才說相對來說這是笨的方式，這是表達對他的關心和祝福，卻被放大解讀。

導師也說，這學期陸續接到Ｌ生反映，同學有針對性耳語，於是介入輔導，包括對雙方私下、全班及聯合學務處處理，後來覺得好轉，發生墜樓事件後「難過、震驚！我無法接受」。事發當天，除了等家長到來，由於同班學生也大受驚嚇，她上樓安撫學生，且後來有校安會議，才未在當天前往醫院，後來也去探望，與學生製作卡片祝福。

市長、教局長探視 承諾查明真相

校方表示，Ｌ生與同學衝突後來轉移到網路霸凌，對於Ｌ生被留言霸凌、踢出群組等，是Ｌ生墜樓後查出，校長坦承處理此事過程有疏失，以及向家長說明保險和卡片表達等言語不當，讓家屬感受不適，四度鞠躬致歉。

市長盧秀燕與教育局長楊振昇昨也到醫院探望Ｌ生，盧秀燕事後受訪表示，學生受到霸凌，一定是痛不欲生，才會走上這條路，覺得非常沉痛與不捨，也很沉重，承諾一定會調查到水落石出，還小朋友和家長一個公道與真相。

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