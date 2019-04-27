〈中部〉仁愛3原鄉部落 納入水利會灌區

2019-04-27

〔記者佟振國／南投報導〕拚全國原鄉第一！南投縣仁愛鄉互助、新生村擁有土壤、水質優勢，以生產「川中米」聞名，但部落在水利會灌區外，排灌設施改善、災修均無法及時到位，影響農業生產，農委會與南投農田水利會協助兩村自明年起納入灌區，將是全國首批納入水利會灌區的純原鄉部落。

仁愛鄉互助、新生村位處北港溪上游，但部落長期不屬於南投水利會灌區，灌排設施無法逐年更新改善，部落水圳取水口及溝渠、管線又在多災害山區，常因颱風、豪雨坍方阻斷供水，稻米與其他作物無水灌溉，不利生長，農民甚至無法收成。

經地方及中央民代爭取，農委會計劃自明年起將互助村清流、中原部落及新生村眉原部落納入南投水利會灌區，昨於中原部落召開說明會，三個部落灌溉面積合計達一百廿一公頃，除了稻米，還有部落積極推廣的「三酸產業」青梅、檸檬、楊梅等主要作物，土地所有權人有五百六十人，依規定納入灌區須過半以上同意，已展開農戶意願調查，初步支持納入的比例相當高。

南投農田水利會表示，為協助部落納入灌區，去年先完成中原二號圳幹線改善，今年則是中原一號圳幹線隧道工程，預計十一月中旬完工，改善取水品質，避免易受災害影響斷水，預計明年春季一期稻作灌溉即可受惠，後續仍須農委會持續協助進行灌排設施改善。

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