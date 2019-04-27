〈中部〉灣生嬤自日來台 見玉山兩度跪地痛哭

2019-04-27

〔記者劉濱銓／南投報導〕七十四歲日本灣生奶奶尾崎靜代，本月七日在孫女陪伴下，遠從日本來台尋訪玉山，在塔塔加初見玉山時，灣生奶奶隨即激動跪地大哭，而後玉管處人員還帶她到新中橫公路飽覽玉山山脈，當天恰好生日的奶奶，一見壯闊玉山，竟再也止不住情緒，激動地趴在護欄再次跪地痛哭，口中還不斷呢喃細語，牽絆一生的思鄉愁緒終獲釋放，玉管處人員也為之動容。

未滿週歲離台 74歲收到特別生日禮

玉山塔塔加遊客中心人員印莉敏表示，奶奶出生那年日本戰敗，許多日本人與在台灣出生的第二代日人（灣生）被迫離開，玉山對她的父母與她可能都有很深的意義，奶奶縱使年邁，也不辭勞苦來到玉山。

印莉敏說，當天灣生奶奶在塔塔加想看玉山，她便指引方向，沒想到奶奶激動地抱著她直說感謝，還跪地大哭，在場遊客都嚇了一跳，大家靜靜地讓奶奶宣洩情緒，她則抱著奶奶輕聲安撫。

礙於語言不通，透過簡單英語才知奶奶是一九四五年在台南出生，當天還是奶奶生日，她便拿了有中日對照的玉山老照片集送給奶奶，奶奶感激又開心地回說「台灣是美好的地方」。

看見奶奶很喜歡玉山，她便開車載著奶奶沿著公路欣賞更廣闊的玉山，結果奶奶一見到玉山全景，又激動地哭了出來，還跪在地上說了好長一段話，似乎向玉山傾訴多年的思念，她則上前給予擁抱安慰奶奶。

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