〈中部〉開拖車偷倒廢棄物 男坐牢車拍賣

2019-04-27

〔記者張聰秋／花壇報導〕鍾姓男子花五百萬元購入一輛曳引車，再靠行營運，去年他駕駛這部拖車在彰化縣河川堤防、縣道及山區等地濫倒爐渣等廢棄物，遭警檢查獲，而鍾男被判刑三年六月確定，其犯罪工具（曳引車）也遭拍賣，以抵償清運費用。昨天法務部行政執行署彰化分署和彰化地檢署昨共同執行，共廿三人搶標，最後一百八十五萬元成交，拍賣所得做為抵償環保局代為清理廢棄物的代履行費用，以及燃料稅、牌照稅和健保費用等稅金。

185萬拍出 抵償清運費用

彰化分署指出，曳引車原由鍾男購入，他遭到警方逮捕之後，被法院判刑有期徒刑三年六月，目前已入監執行，而曳引車也遭沒收，並在昨天進行拍賣，起標拍賣價格一百七十萬元，經過喊價，由搶得一號號碼牌的賴姓男子標得，賴男不願意透露車子用途，僅說受他人之託來標。不過，依目前中古市場行情，賴男若短時間能夠轉手成功，還是能賺到價差的套利空間。

一般拍賣案件由地檢署和行政執行署各自執行，昨天在花壇鄉的彰化地檢署贓物庫現場所執行的拍賣案件，則是行政執行署彰化分署和彰化地檢署首次、也是全國第一起共同執行的拍賣案件，具指標性的意義。

因彰化縣環保局代鍾某清理出鍾某偷倒約二十公噸的廢棄物，連同應向鍾某追討的代履行費，以及鍾某積欠國家的燃料稅、牌照稅和健保費，金額總計近一百八十萬元，再加上相關行政費用，拍賣所得剛好清償積欠國家的債務。

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