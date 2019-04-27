〈中部〉南投鳥嘴潭人工湖 蘇揆促加快施工

2019-04-27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕總經費達一九九億元，列入前瞻基礎建設的鳥嘴潭人工湖工程，行政院長蘇貞昌昨日視察工程進度時，認為這是保留上天資源最好的方法，若成功可作為範例，他要求工程規劃一次到位，施工加快腳步，對受工程影響的在地居民，包括救濟、農保等，請經濟部全力協助從寬、從優、從速辦理。

工程影響救濟 從寬從優辦理

鳥嘴潭人工湖工程因經費逾百億元，由南投地檢署、水利署廉政署等單位組成鳥潭人工湖廉政平台，預防弊端。目前正在進行平林二號堤防工程，且已接近尾聲，湖區工程則預定今年發包動工。

水利署長賴建信昨向行政院長蘇貞昌作簡報時指出，鳥嘴潭人工湖取烏溪地面水，供應彰化和草屯民生用水，每日供應彰化縣廿一萬噸及草屯鎮四萬噸的水，既可穩定區域供水，也可減抽地下水。

賴建信表示，鳥嘴潭人工湖預定施設六座人工湖，工程將在二○二二年完成，應地方要求，除供水之外，也兼顧生態環境及觀光功能，且絕對不會增加烏溪沿線鄉鎮的開發限制。

蘇貞昌在聽完簡報後指示，因雨季將至，河道、水邊工程均會受到汛期影響，要求集中各方力量共同努力，尤其行政程序更不能拖延，加快施工腳步，讓工程如期完成。

兼顧觀光 周邊交通一併改善

蘇貞昌也要求，人工湖興建規劃納入觀光遊憩功能，並美化景觀，吸引人潮，周邊道路、交通也應一併改善，為地方帶來更多效益。至於攸關周邊土地農民權益的農保和救濟問題，務必從寬、從優、從速認定並完成辦理，避避免民怨。

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