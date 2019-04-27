〈中部〉大埤國中木球隊 全中運男女雙冠王

2019-04-27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○一九年全國中等學校運動會閉幕，雲林縣獲十二金十六銀二十銅，其中木球項目奪三金，大埤國中木球隊分別獲得國男組木球桿數賽團體賽及國女組木球球道賽團體賽雙冠，義峰高中莊吉峯、何育豪奪高男雙人賽金牌。

大埤國中木球隊成軍十多年，學校訓育組長許家興擔任教練，這幾年不論縣內、全國比賽都表現優異，去年畢業生許維珍在七月底代表台灣參加第八屆世界盃木球錦標賽榮獲第二名。

大埤國中校長何鈞鼎指出，木球隊成員是一至三年學生，轄區內的仁和國小、聯美國小都有木球隊，隊員有部分是國小的木球隊員，也有是上國中才開始接觸，利用每週二社團時間或早自習、週會時間練習，遇有比賽會在賽前利用課後、假日集訓。

何鈞鼎說，這次全中運學校有三隊參賽，男生兩隊、女生一隊，團體賽一隊奪金，另一隊第七名，個人賽張紹憲獲男子組桿數個人第名六；除了木球，學校角力選手顏薏芳獲國女組八級第五名。

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