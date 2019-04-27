〈中部〉照服員搶手 勞動部提供就業獎勵

2019-04-27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台灣老年人口急速增加，各地長照機構缺工很大，雲林斗六就業服務中心表示，縣內各家長照機構都在徵照顧服務員，為此，勞動部補助地方開辦照服員培訓、輔導媒合就業，還提供缺工就業獎勵，一年半最高補助十萬八千元。

斗六就業服務中心統計，政府長照2.0計畫上路，長照機構人力不足，尤其是照顧服務員，由於照顧對象為老人，加上工作地點不固定、工作壓力大，人才招募困難，縣內長照單位透過就業中心徵才。

在北部擔任照服員多年的何姓婦人，去年到斗六就業中心古坑就業服務台求職，服務員黃錫錱得知她曾有多年照服員經歷，媒介到古坑小太陽日間照顧中心擔任照服員，何婦與長輩互動良好，工作上細心又有耐心。

斗六就服中心指出，照服員缺工大，且不易招募到人，為了改善人力不足的問題，勞動部規劃了照顧服務工作「缺工就業獎勵計畫」，提供有意從事照服員的求職者請領，工作一至六個月每月可領五千元，七至十二個月每月補助六千元，工作一年以上每月領七千元，最高補助一年半。

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