〈中部〉模範勞工醫檢師 學泰語助移工

2019-04-27

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕慶祝五一勞動節，嘉義市政府提前於昨天舉辦「模範勞工表揚大會」，市長黃敏惠、市議會議長莊豐安等人頒獎感謝五十四位模範勞工的付出，其中，嘉義基督教醫院醫檢師賴純惠服務年資三十九年，積極參與醫院的海外醫療團，還勤學泰語、手語協助移工、聾啞人士就醫，受訪謙稱幫助他人是舉手之勞，希望透過宗教力量跟醫療服務，撫慰人心。

嘉義縣政府將在四月三十日於創新學院，由縣長翁章梁頒獎及合影表揚一百四十一位模範勞工、二十六家優良工會與優良會務人員，其中工作年資超過二十年的就有七十一位。

賴純惠說，醫院早期人手不足，她常支援急診室，練就打針、包藥、調閱病歷等護理能力，三十年前，嘉義沒有捐血中心，半夜病人需要輸血，她與醫護人員捲袖捐血，且冒著被感染風險，在無手套等防護工具下篩檢血液、糞便等檢體，偶爾陷入低潮，但在基督教信仰支持下，盡力將工作做好。

任職於台灣史丹利安防系統股份有限公司的方裕元，服務年資二十七年，與從事餐飲十三年的「阿杰果雕」蕭尚杰，同獲模範勞工表揚。

方裕元說，從工作中學到人際溝通技巧與產品開發技術等，逐一實現本身夢想；蕭尚杰曾獲二○一七年新北市果雕技能競賽銅牌獎、二○一六年日本台灣國際美食節挑戰賽銀牌獎等。

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