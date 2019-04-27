〈中部〉斗南火車站旁 被倒大批廢棄物

2019-04-27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南火車站後站旁空地前天凌晨遭人傾倒好幾車的廢棄物（見圖，記者黃淑莉攝），斗南鎮公所通報雲林縣環保局、斗南警分局等單位，對現場垃圾破袋搜證，斗南鎮長沈暉勛強調，已請環保局依法開罰，並請警方調閱監視器，要揪出傾倒廢棄物的不肖份子。

斗南鎮東仁里長涂維志昨天早上發現斗南車站後站旁空地遭人傾倒大量廢棄物，第一時間通知斗南清潔隊到場查看，斗南鎮長沈暉勛得知也趕到現場了解，看到堆積如山的各類廢棄物，當場要求通知雲林縣環保局及斗南警分局到場，將依法嚴懲。

沈暉勛指出，廢棄物種類有廢輪胎、床板、娃娃推車、農業及營建廢棄物等，裡面還有多包一般家戶垃圾，嚴重影響環境衛生及市容景觀。

沈暉勛表示，環保局稽查人員破袋在垃圾袋內找到醫院就診單、郵寄單等，發現垃圾來源為鄰近鄉鎮市，環保局將依上面資料通知「所有人」說明，若無法清楚交代垃圾去處，將依廢棄物清理法罰款；另也請斗南派出所調閱附近監視器，以車追人找出亂倒的不肖人士。

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