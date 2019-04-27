〈中部〉6.2億整治 貴舍排水後年底完工

2019-04-27

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣去年因「八二三大雨」造成嚴重淹水，縣府爭取前瞻基礎建設計畫治水經費，已獲中央核定二十四‧六四億元，其中，位東石、朴子、布袋交界的貴舍排水將進行整治；縣長翁章梁昨天實勘表示，為讓該區域治水一次到位，縣府規劃以六‧二億元，設置約九‧二公頃滯洪池，加上抽水站及改善排水路等，預計後年底完工。

建滯洪池 擴大為9.2公頃

去年八二三大雨時，貴舍排水溢堤，大水漫流東石、朴子、布袋等處，積水多日不退，縣府水利處於災後計畫整治，其中「貴舍排水出口抽水站滯洪池閘門治理工程」經費一‧九億元、排水路改善四千一百二十公尺經費三‧四八億元，中上游處有流綜計畫的貴舍二滯洪池工程經費○‧八二億元。

翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑等人昨到貴舍排水出口滯洪池預定地會勘時，翁說，「貴舍排水出口抽水站滯洪池閘門治理工程」原規劃六‧六公頃，後來將重劃道路周圍農田納入徵收範圍，增加滯洪量，面積增加至九‧二公頃，搭配每秒可抽出六噸水的抽水站，預計今年八月完成設計，明年六月完成用地取得並同步工程發包。

設抽水站 清淤改善排水

縣府水利處長林谷樺說，滯洪池預定地較常淹水，且耕作困難，未有民眾表示反對徵地，已在調查徵收面積及製作人數清冊。

至於有民眾反映貴舍排水的堤防有高有低，無法有效防範淹水，林谷樺表示，這次治理工程會一併改善，整治完成前會先排水清淤，加強水利設施巡查，颱風或豪雨發布之際，佈設移動式抽水機應急，提升防洪能量。

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