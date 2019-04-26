〈南部〉《台南》5.24同婚登記 23對預約

2019-04-26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市各戶政事務所將於五月廿四日起辦理同性婚姻登記，各戶政事務所已先針對轄內留有聯絡資料的同性伴侶註記民眾，主動電話詢問當天參與登記意願，目前有廿三對預約辦理登記。

民政局表示，民眾也可直接或以電話向各戶政事務所辦理預約，而五月廿四日登記當天將比照特殊結婚日期辦理相關活動，以彰顯婚姻平權在台灣又邁向一個新里程碑。

目前有242對同性伴侶註記

據二○一七年五月司法院大法官會議釋字第七四八號解釋，同性婚姻兩年內應完成法制化，尚未完成法制化前，戶政機關尚無法律依據予以登記，所以先行辦理同性伴侶註記，若法制化完成後，即可依法辦理相關登記，倘超過兩年後（即今年五月廿四日前）仍未完成法制化作業，戶政機關應依釋字第七四八號意旨，直接受理同性結婚登記。

民政局表示，南巿自二○一六年二月一日起，即於各戶政事務所開辦同性伴侶註記，至目前有二四二對辦理同性伴侶註記，因此戶政機關依釋字第七四八號意旨，直接受理同性結婚登記，今年四月已先詢問參與意願，目前有廿三對預約登記。

至於戶役政登記系統，依內政部戶政司表示，目前同性婚姻專法仍在立院審議中，之後會依照立院相關決議辦理，因目前還未到五月廿四日，相關系統不會開放，但當天一定會準時上線。

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