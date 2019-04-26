〈南部〉高銀慶富案專案報告 高市綠議員質疑政治鬥爭

2019-04-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會昨天邀請高雄銀行董事長與總經理進行慶富案專案報告，但民進黨議員強調，全案已不起訴，質疑淪為藍營議員的政治操作。

列席的高雄市長韓國瑜表示，慶富案已風風雨雨一段時間，市府相關單位將進一步蒐集資料，如果有新事證、新疑慮，有涉嫌不法，會再移送檢調單位調查，市府會全力保障市民權益。

高銀總經理王進安針對慶富放款案進行報告，強調慶富逾期放款已轉銷呆帳共七．六億元，但在獵雷艦標案中，高銀只為慶富做履約金保證，並未核貸其他款項，因此於獵雷艦案並無損失。

包括時代力量議員林于凱、國民黨議員黃紹庭等人，都質疑高銀和慶富案的關係，及高銀在慶富聯貸案中扮演的角色，指責高銀內控失靈，如果未對慶富增資，慶富就無法推動聯貸案。

高銀董事長張雲鵬表示，高銀與慶富從一九九二年起就有資金借貸往來，因而警覺性不足。

對此，議會民進黨團也召開記者會，議員邱俊憲強調，議會調查小組應盡快向地檢署檢舉，讓地檢署已簽結的案子能重啟調查，而不是在議事廳內做政治審判，或是憑空想像事情。

議員高閔琳則說，昨早的質詢必須是專案小組成員，才能登記發言，而成員大概九成以上都是國民黨籍。且此案雄檢已於去年二月十二日偵查終結，證明高銀並無不法；高銀雖然在聯貸的過程還有需要檢討部分，但為什麼還要在議會進行政治鬥爭？

議員李柏毅、簡煥宗都指出，政黨輪替後的市府，又刻意把焦點移回高雄銀行，但獵雷艦案源自前總統馬英九執政時期，請不要模糊焦點，又利用此案對前朝進行政治鬥爭。

李柏毅強調，專案小組的國民黨成員中，有一半都將參選立委，請不要藉此增進知名度，民進黨也支持把不起訴處分書連同新的事證，移送檢調重啟調查，但如果沒有新的事證，請不要再做政治鬥爭。

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