〈南部〉熱血洪家3兄弟 合計捐血2500次

2019-04-26

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄捐血中心昨舉辦捐血績優表揚大會，洪清泉、洪照輝、洪益順三兄弟，加入捐血行列二、三十年，兄弟經常相約到捐血室報到，累計捐血達二千五百次。他們也呼籲大家踴躍捐血，做個快樂捐血人。

洪家大哥洪清泉從廿歲開始捐血，當時因同學媽媽住院需要用血，他挽袖捐血，開啟卅年捐血之路，迄今捐血超過一千四百次。在他鼓勵下，兩位弟弟也加入捐血行列。

洪清泉長期捐血，因為這份堅持，八年前還赴總統府接受表揚，他表示，身體健康才能捐血助人，一旦養成捐血習慣就不容易中斷，助人也助己。

二哥洪照輝與三弟洪益順受大哥影響，都從十七歲開始捐血，迄今也近卅年，三兄弟分住各處，經常相約到捐血室報到，三人累計捐血次數達二千五百次。

高雄捐血中心昨也表揚高雄科大等十五所績優學校、愛國慈善功德會等五十五個績優社團、陸軍南區專長訓練中心等六個績優國軍部隊、一千多位百次以上分離術捐血人、二千二百多位百次以上全血捐血人及八個熱心推動捐血活動等貢獻良多之捐血人及單位。

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