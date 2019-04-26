〈南部〉《觀察筆記》台灣的臉

2019-04-26

有一顆新星閃過大聯盟，台灣少年仔黃暐傑。

遊騎兵2A直升，是第十五位上大聯盟的台將，也是踏上投手丘第十一人。

驚鴻一瞥的看見他高壓的投球和很快約一百五十二．二公里球速，馬上又下放回到2A。

是投手的調度吧，感覺是悵然若失，比他本人還惋惜。

已經有多久沒有在清晨時分的將醒未醒之際，恍神似地呆坐在電視機前，只為了要看台灣年輕人站在投手丘上抬腿舉手投球，渴望他們威風八面，祈禱勝投，只為了要看走下投手丘那一刻觀眾站起來鼓掌歡呼的鏡頭。

彷彿是自己的化身，因為那位年輕人身體上流有跟自己相同的血液，很熱地，來自一個海島國家，東亞，每天升起的太陽帶著太平洋的味道，海的邊緣有狹長縱谷，孕育很多棒球和體育還有歌唱好手。

台灣少年在大聯盟的奮鬥，有如寫書般的一張張一篇篇一本本的記錄他們的成長、遭遇、成功和挫敗。他們都是台灣的臉，堅毅又帥氣。

黃暐傑還會再上來，期待可以熬夜看他成長！（資深記者黃明裕）

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