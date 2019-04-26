〈南部〉《台東》夏雪芒果豐收 台東縣府拓通路

2019-04-26

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣推廣特色水果「夏雪芒果」，因應今年豐收、產量倍增，縣長饒慶鈴昨天宣布，農業處與水土保持局台東分局合作，拓展連鎖高端超市通路、加強電商行銷及補助農民公版紙箱多管齊下，縣府負責幫「水果界的LV」找通路，農民則要顧好品質！

夏雪芒果保留土芒果的濃郁香氣、愛文芒果的細緻，與金煌芒果的金黃果色，已成為台東縣代表水果，目前共有蕭家、綠色隧道、張宏吉、昌果園等四個產銷班，種植面積約一百公頃。農友說，今年受暖冬影響，產量可望比去年增加一倍，產期也會拉長至八月，希望能持續外銷香港、澳門，六、七月產量最多，一公斤約兩百元，新加坡曾賣到一公斤五百元。

水保局台東分局長王志輝說，明年有更多夏雪芒果果樹進入量產期，今年就要把通路規劃好，水保局也會持續推動電子商務行銷。

饒慶鈴說，台東縣水果除了釋迦，下一個明星商品就是夏雪芒果，縣府會負責找通路、打品牌，農民一定要顧好品質。

她表示，台東縣農產公司已與多家連鎖高端量販店、超市洽談，準備引進兩顆裝特Ａ級夏雪芒果禮盒，而只要貼上「身分證」標籤，並通過安全檢測的夏雪芒果，縣府也會獎勵補助公版的精美紙箱，幫農民行銷。

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