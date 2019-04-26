〈南部〉屏縣3村長涉賄選 被判當選無效

2019-04-26

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地檢署去年底針對五合一地方選舉多名涉賄的當選人提起當選無之訴，屏東地方法院率先對長治鄉長興村長邱武康、高樹鄉南華村長吳由及新園鄉仙吉村長黃仁瑞等三人做出「當選無效」判決，還可上訴。

去年選舉賄選案首波判決

屏東縣去年底五合一選舉中，有十五名候選人、卅五名樁腳因涉賄被羈押，人數創新高，檢方一口氣對五名縣議員、三名鄉鎮長、十六名鄉鎮民代表及六名村長共卅人，提起民事當選無效之訴，人數也是歷屆最多。

屏東地院審理後，針對長治鄉長興村長邱武康、高樹鄉南華村長吳由及新園鄉仙吉村長黃仁瑞等三人賄選案，採信檢方所提出的賄選證據，三人應訊時也承認分別以每票五百至一千五百元不等向部分民眾買票，法官於是判決邱、吳及黃等三人「當選無效」。

黃仁瑞、吳由及邱武康因電話聯絡不上，無法得知三人對一審判決的看法；不過，邱武康的家人表示，應該會提起上訴。

依照選罷法規定，民意代表涉賄經判決確定，以遞補方式補缺額，鄉鎮市長及村里長則解職，若任期還有兩年以上須補選，不足兩年則由縣府派人代理。

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