〈南部〉《台東》普悠瑪事故12重傷者賠償 林佳龍允個案處理

2019-04-26

〔記者王秀亭／台東報導〕一○二一普悠瑪事故傷者協調會昨天在台鐵台東站舉行，因十二名重傷者醫療、復健之路漫長，交通部長林佳龍表示，重傷者賠償金將以個案處理，在台東設置的專案理賠服務窗口，原本昨天最後一天，將再延長兩週。

林佳龍上月廿一日應立法院之邀，到台東與普悠瑪事故罹難者家屬及傷者座談，允諾會再到台東與家屬見面，昨天兌現承諾再到台東，不過此次事故有兩百七十九名傷者，上午傷者協調會僅有十二人出席，針對醫療費用核銷及賠償金等問題怒批台鐵局。

台鐵局簡報說明，普悠瑪事故兩百七十九位受傷旅客中，尚有四位住院治療，一百七十六位仍持續門診或復健治療，而辦理理賠人數兩百七十一位，其中五十二位已完成切結，對於理賠金在原本的統包式、列舉式外，新出爐採台灣外傷醫學會鑑定標準的計分式，目前僅有廿三人申請。

立委劉櫂豪認為，因為傷者人數眾多，需要一個理賠通則，但對十二名重傷者來說，建議台鐵局不受兩百四十萬元賠償金上限限制，應與重傷者個別協談。

林佳龍同意劉櫂豪看法，並指出，中央在普悠瑪事故中有三個突破，第一即是成立「國家運輸安全調查委員會」，可對重大運輸事故獨立調查；第二在司法調查進行中，已進行行政責任調查，並對相關人等提出懲處；另對罹難者在賠償金外，家屬仍有訴訟權利，並非理賠後就喪失訴訟權利。

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